Vieni da Me, Morgan confessa: "Che fine hanno fatto i fogli della canzone", altro sfregio a Bugo

Ad oggi i rapporti tra Morgan e Bugo restano tesi: i due non sono riusciti a riappacificarsi. E Morgan, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai Uno per presentare la sua autobiografia – Essere Morgan. La casa gialla, ha raccontato nuovi retroscena sulla sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. Tra le curiosità mai svelate quella inerenti i fogli della canzone. In particolare quelli con le strofe cambiate che sono poi finite all’asta per beneficenza. Ebbene, stando a quanto assicurato dall’ex leader dei Bluvertigo, sono stati nascosti da un assistente in un campo di grano per essere poi recuperati in un secondo momento.

“Dietro le quinte ho incontrato Fiorello, che mi ha animatamente chiesto cosa stesse succedendo. Il mio problema era rimuovere i fogli che mi incolpavano del casino combinato. Ma in quel momento sul palco c’erano Amadeus e Fiorello che cercavano Bugo. Un assistente li ha nascosti e li ha buttati in un campo di grano. Li abbiamo recuperati nei giorni successivi e li abbiamo venduti all’asta per beneficenza”, ha confidato Morgan.

