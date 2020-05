Storie Italiane, Eleonora Daniele e Bianca Guaccero: la commozione per la morte di Ezio Bosso

Francesco Fredella 15 maggio 2020 a

“Vivrà per sempre attraverso la sua musica”, Eleonora Daniele e Bianca Guaccero - ospite di Storie italiane - ricordano così Ezio Bosso (scomparso oggi dopo una lunga malattia neurodegenerativa). “Vorrei che mi permettiate di ricordare una persona che è venuta a mancare. Lui è il grande maestro Ezio Bosso. Un grande applauso! Vivrà per sempre con noi attraverso la sua musica. Grazie mille di tutto”, dice in diretta la conduttrice di Detto fatto. Tra le prime, oggi, a parlare della morte improvvisa del musicista e direttore d’orchestra è stata proprio Eleonora Daniele, nel daytime di Rai1. Con la commozione sul viso lo ha salutato dolcemente, abbracciando con il cuore tutte le persone che soffrono. La sua trasmissione, in onda fino al termine naturale della stagione televisiva, continua ad inanellare un successo dopo l’altro. Battaglia dopo battaglia. Una tra tutte? Le famiglie nei container che, finalmente, dopo anni avranno una casa.

