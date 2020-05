Amici Speciali, trionfo di ascolti annunciato? Parte il derby degli ex concorrenti: come funziona

Francesco Fredella 15 maggio 2020 a

a

a

Tutto pronto. Amici speciali, spin off del famoso talent targato De Filippi, sta per iniziare. Stasera la prima attesissima puntata. Si tratta di quattro puntate evento il cui ricavato andrà in beneficienza. Scenderanno in pista 5 ballerini professionisti, reduci dalle edizioni di Amici. Vedremo Gabriele Esposito, Alessio Gaudino (finalista della 15esima edizione), Andreas Muller (che ha vinto la 16esima), Umberto Gaudino (semifinalista della 18esima) e Javier Rojas (vincitore dell’edizione di categoria che è finita da poche settimane). Insieme a loro anche 7 cantanti: Irama (che ha vinto Amici 17), Michele Bravi (vincitore di “X Factor”), Giordana Angi (ha vinto il premio della critica di Amici 18), Alberto Urso, (ha vinto Amici 18), i The Kolors (storici vincitori di Amici 14), Random e Gaia Gozzi (reduce dal successo di Amici 19).

Cantanti e ballerini saranno divisi in due squadre. Un vero e proprio derby solidale, che strizza l’occhio a musica e danza. Ci saranno anche le radio con Federica Gentile (storica voce di RTL102.5) insieme a Anna Pettinelli, Daniela Cappelletti, Alessandro Sansone (Rds, Radio Italia, R105). Durante ognuna delle quattro puntate ci sarà la vittoria di una delle due squadre che gareggeranno e di un vincitore della serata. La giuria, composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato si espirerà con i propri voti sulle performances. Ma ci saranno anche tre volti storici di Amici: il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ovviamente le coreografie di Giuliano Peparini faranno sognare tutti. Preparatevi allo show. Mettetevi comodi.

Gemma Galgani, dramma e tilt: il gesto che le costa la crisi di nervi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.