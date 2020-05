Che tempo che fa, la folle trovata di Luciana Littizzetto: "Salto su tutte le cacche di cane che vedo"

18 maggio 2020 a

a

a

In effetti, questo 2020, fino ad oggi è stato un anno particolarmente funesto. Per giustificare simile affermazione basta pensare al coronavirus. E sul punto, nel suo monologo a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio in onda la domenica sera su Rai 2, si concentra Luciana Littizzetto. E la comica torinese, per esorcizzare la sfortuna di quest'anno bisesto, propone una via piuttosto peculiare: "Te lo dico - premette rivolgendosi a Fazio -, adesso salterò su tutte le cacche di cane che vedo, tocco ferro più che posso. Mi porto persino il cd di Tiziano Ferro sempre in borsa. Questo 2020, guarda, non si fa mancare nulla", conclude la Littizzetto.

"La figuraccia di Salini". Caso-Botteri, la bomba di Striscia contro l'ad della Rai: a sganciarla ci pensa Gerry Scotti

"Non dormono perché vedono la Botteri". Boom: sapete chi ha detto queste parole? Come godono a Striscia la Notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.