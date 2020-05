Uomini e Donne, la foto in bikini di Barbara De Santi scatena l'orrore: sotto attacco, vergognoso delirio

18 maggio 2020 a

Da qualche tempo, di Barbara De Santi non sappiamo quasi nulla: non è infatti ancora stata invitata a Uomini e Donne da che è tornato in studio e su Canale 5. Maria De Filippi la aveva fatta partecipare in collegamento primar del ritorno "alla normalità", poi di lei si è saputo poco e nulla. Ma l'attenzione su di lei è sempre alta. E lo dimostra benissimo quanto accaduto poche ore fa, quando la De Santi ha pubblicato una foto che la ritrae al sole, in bikini. Scatto correedato dal commento: "Sole da sola... #stoacasa #estate #barbaradesanti #ripartenza". Poche parole che le sono valse un (insensato) diluvio di critiche. La ragione? Scriveva di essere "sola" quando con discreta evidenza non lo era, perché quelcuno quella fotografia la ha scattata: "Sola con quello che ti ha fotografata", scriveva uno. "È evidente che è un fotomontaggio", "Ma è un fotomontaggio... la testa è troppo sproporzionata", scriveva un novello Sherlock Holmes. E la De Santi? Ha zittito tutti: spiegando che, primo, era un autoscatto e, secondo, non era affatto un fotomontaggio.

