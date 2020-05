Uomini e Donne, la foto e il mistero: Barbare De Santi, messaggio e addio alla De Filippi?

18 maggio 2020 a

Sola. Sola. Bye bye televisione. Barbara De Santi commenta sui social, con un tocco un po’ troppo ironico, il mancato invito a Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 e da qualche tempo tornato nella sua versione originale in studio. Probabilmente per il distanziamento sociale a causa del Covid-19. Ma i follower attaccano la Dama. “Sola con quello che ti ha fotografata!”, fa notare un utente della Rete. “È evidente che è un fotomontaggio”, scrive un altro. Lei si difende dicendo che si tratta di un autoscatto. La De Filippi l’aveva invitata per il Trono Over, ma poi non si è saputo più nulla. potrebbe essere calato l’interesse. In ogni modo, in queste settimane, sta monopolizzando il Trono Gemma, Sirius e Tina. I tre protagonisti di un vero confronto di fuoco. Senza precedenti. Rivedremo la Dama De Santis negli studi di Maria? Il programma, visto il calendario, è agli sgoccioli. Quindi potrebbe trattarsi di un addio.

