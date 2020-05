Vieni da Me, raccapricciante confessione di Morgan sul bidet. Caterina Balivo: "Disgustoso"

18 maggio 2020 a

Se Morgan riesce a disgustare Caterina Balivo. Siamo a Vieni da Me su Rai 1, laddove il cantante si è lasciato andare a confessioni raccapriccianti relative alla sua quarantena da coronavirus. Nel contesto di un'intervista in cui l'artista si è raccontato a tutto tondo, dalla nascita della terza figlia fino al crac con Bugo a Sanremo, ecco che Morgan ha affermato quanto segue: "Durante la quarantena mi sono lavato solo due volte". Circa una doccia al mese, se ne deduce. Stizzita e incredula la reazione della Balivo: "È disgustoso, la gente sta mangiando a quest'ora". Ma Morgan non è arretrato di un millimetro: "Non trovo il mio libro - ha replicato -, perché l'ho lasciato nel bidet. Non lo uso da un po'". Il disgusto è servito, tra le risate in studio.

