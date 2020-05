Non è l'Arena, Pierpaolo Sileri contro il suo stesso ministero della Salute: "Contagi a Roma? Lo ho saputo dalla tv"

18 maggio 2020 a

a

a

Una denuncia inaspettata quella di Pierpaolo Sileri che sceglie proprio Non è l'Arena per divulgarla. Il viceministro contro il suo stesso dicastero: "Il ministero della Salute - esordisce da Massimo Giletti - si è tramutato in ministero anti-covid. Non ho ricevuta una sola mail dalla direzione generale che non trattasse di coronavirus". Nel mirino il suo segretario generale, il piddino Giuseppe Ruocco a lungo assente. Il caso più clamoroso è quello relativo alla coppia di cinesi positivi a Roma, nonché ai primi due casi di coronavirus in Italia: "L'ho saputo dal Tg - ammette Sileri -. Sono tornato a casa e mia moglie mi ha detto: ma sei stato tutto il giorno al ministero e non mi dici che ci sono due positivi a Roma? E mi ha detto pure una parolaccia". Ma quella di Sileri non è la prima accusa a Ruocco. Giorni prima il viceministro aveva denunciato: "Il segretario generale del ministero della Salute su due mesi ha fatto un mese e mezzo di assenza: c'è qualcosa che non va".

"Soltanto perché è una donna". Vauro, un delirio su Silvia Romano: quel paragone che mette i brividi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.