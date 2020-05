Uomini e Donne, Giovanna Abate e Alessandro Graziani? Clamoroso: finisce in disgrazia

Francesco Fredella 18 maggio 2020 a

Giovanna Abate ci riprova con Alessandro Graziani? No. Tutto precipita. A Uomini e donne - il programma di Maria De Fiilippi in onda su Canale 5 - non finisce qui. Si va avanti con colpi di scena anche nella puntata di oggi. Giovanna rivela di avere dubbi. Ci ripensa. I dubbi sembrano attanagliarla a tal punto da decidere di fare un passo indietro con Alessandro. Nessuno l’avrebbe mai immaginato. Secondo i follower ci sarebbero altre persone nella sua mente: Sammy e Alchimista, ad esempio. Ed è subito giallo. Giovanna cerca di capire cosa sta accadendo con Alessandro Graziani (che, intanto, è stato chiamato per il trono Over). Come andrà a finire? Graziani, però, sceglie la linea del silenzio. Senza farsi sentire. Insomma, per adesso nessuna frequentazione con Giovanna. Ma i telespettatori restano con il fiato sospeso. Cosa accadrà nelle prossime ore? Mistero. Gli occhi di tutti, a Uomini e donne, restano puntati su Sirius e Gemma. Con Tina super agguerrita.

