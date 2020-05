I Fatti Vostri, torna Paolo Fox. Lo sfogo di Magalli: "Entrano tanti imbecilli", gelo in Rai

19 maggio 2020 a

L’oroscopo di Paolo Fox avrà di nuovo uno spazio all’interno de I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai2 condotto da Giancarlo Magalli. Il quale si è lasciato andare ad un commento che voleva essere una battuta, uscita però davvero male. Lunedì 18 maggio Fox ha ripreso le sue previsioni astrologiche in collegamento da casa e Magalli gli ha chiesto quando rientrerà in studio. “Lo vorrei, ma in Rai come sa gli ingressi sono contingentati”, ha risposto l’uomo dell’oroscopo. E a questo punto il conduttore è inciampato, facendo calare gelo e imbarazzo per qualche secondo: “In Rai entrano tanti imbecilli, per lei sfido tutto”.

