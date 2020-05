Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Milano: "Te ne vai? Testa di c***", e gli lanciano pure i sassi

19 maggio 2020 a

Vittorio Brumotti non molla, nonostante le minacce e le intimidazioni fisiche che riceve ogni volta. Stavolta l’inviato di Striscia la Notizia ha girato un servizio in uno dei quartieri più pericolosi di Milano, in cui dilaga lo spaccio. Il tg satirico di Antonio Ricci ha pubblicato un’anteprima delle immagini che andranno in onda stasera: tra un “via da qui, infame” e un “testa di c***o, Brumotti m***a” l’inviato di Striscia se l’è vista brutta anche stavolta. “A chi mi chiede chi me lo fa fare di rischiare la vita - racconta Brumotti - rispondo che la mia benzina sono le migliaia di segnalazioni che arrivano ogni settimana da cittadini esasperati di tutta Italia. Sento di fare qualcosa di utile per la gente”.

