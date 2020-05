Striscia la Notizia, il dramma del cuoco: virus, lockdown e la moglie lo caccia di casa. Dove trascorre la quarantena

20 maggio 2020 a

Storie di quarantena. Storie di coronavirus. Storie tragiche, drammatiche, che hanno a che fare con la solitudine e la disperazione. Se ne è occupata Striscia la Notizia, con un servizio trasmesso dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di martedì 19 maggio. La squadra di Antonio Ricci, grazie all'inviato Pincuccio, ha infatti raccontato l'incredibile vicenda di un cuoco pugliese, il quale lavorava in Emilia Romagna. Poi il coronavirus, il lockdown, e il ristorante che gli pagava lo stipendio costretto a chiudere. Ma non è finita, perché in ballo c'era anche la separazione con la moglie, che lo ha messo alla porta, fuori di casa. Risultato? Si è trovato a trascorrere l'intera quarantena in macchina...

Striscia, la traegdia del cuoco pugliese: il video

