Fuori dal Coro, Del Debbio sbrocca per i bagnini: "Teste di ca*** oltre ogni limite", affondo contro il governo

Nella serata di martedì 19 maggio, a Fuori dal Coro, ospite Paolo Del Debbio, il conduttore Mario Giordano ha discusso con quest'ultimo su una delle disposizioni anti-contagio, quella che impone il divieto per i bagnini di utilizzare la respirazione bocca a bocca in caso di annegamento. Paolo Del Debbio si scatena e spiega: "Ma io dico no: uno può essere una testa di ca**o, però non oltre un certo limite! Cioè, ma io dico, vuoi sentire un bagnino? Vuoi sentire uno della sicurezza che ti dice come deve fare, vuoi sentire uno che c’è lì, o pensi di fa il comitato di sti ca**i?”.

Dopo l'intemperata di Del Debbio il conduttore riprende la parola e fa un appello ai bagnini per essere salvato in caso di annegamento. "Io non so se quest’estate andrò al mare, ma se mai mi capitasse di dover annegare vorrei fare un appello ai bagnini, anzi se è la bagnina è meglio… fate respirazione bocca a bocca, non fatemi annegare. Preferisco correre il rischio di prendere il Coronavirus..."

