Pomeriggio 5, il risultato incredibile: Barbara D'Urso e uno share stellare, Mediaset gode

Vittoria. Ennesima. La curva degli ascolti sale in alto. E Barbara D'Urso agguanta un altro risultato da record. Il suo Pomeriggio 5 fa volare gli ascolti Mediaset con un altro risultato incredibile. Barbarella sfiora il 17% con oltre 2 milioni di spettatori. Picchi di share altissimi, milioni di interazioni sui social. E la concorrenza che si lecca le ferite. La Vita Diretta, in onda su Rai 1, frena a 1.784.000 spettatori con il 14.5% (la presentazione, addirittura, registra il 12.3%). Un risultato che potrebbe mettere in discussione l’edizione estiva, ormai alle porte.

La d’Urso, che sta per concludere la stagione televisiva ormai agli sgoccioli, porta a casa l’ennesimo risultato che piace ai dirigenti di Cologno Monzese. Al mattino, ci racconta una fonte segreta, che appena arrivano i dati degli ascolti si brinda. Ormai da anni. In questi mesi di quarantena Pomeriggio 5 ha raccontato un Paese in stand by, preoccupato. Rinchiuso a casa. Un Paese, però, che non ha mai perso la speranza.

