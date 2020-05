Non è l'Arena, Massimo Giletti corteggia Nicola Zingaretti: "Mi piacerebbe un faccia a faccia, si concede poco alla tv"

21 maggio 2020 a

a

a

Massimo Giletti non si è fermato un attimo durante l’emergenza coronavirus, salendo di colpi (e di ascolti) con la sua Non è l’Arena. Trasmissione durante la quale è emerso il caso Di Matteo che per poco non è costato il posto al ministro Alfonso Bonafede, sul quale però rimangono le ombre sulla scarcerazione dei boss mafiosi e sulla mancata nomina al Dap di Di Matteo. Il conduttore di La7 ha concesso una lunga intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, in cui ha parlato anche del successo del suo programma: “Non seguiamo la linea liturgica della televisione ma andiamo quasi contro, cercando spazi che mettano in luce altre realtà. Il tema delle scarcerazioni dei boss recentemente affrontato ne è la conferma”. C’è un ospite in particolare che sta corteggiando per la sua trasmissione? “Mi piacerebbe avere Nicola Zingaretti - è la risposta di Giletti - perché è un personaggio che si concede poco alla televisione e, in genere, al ‘faccia a faccia’. Nelle prossime puntate affronteremo un’altra emergenza: quella economica”.

"Ricatto televisivo: fa parlare Pamela Prati e non me". L'accusa contro Massimo Giletti: ma siamo seri?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.