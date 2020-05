Massimo Galli a Piazzapulita: "Italia come Cina, politica scellerata sui tamponi. Dichiariamo solo un decimo dei casi"

22 maggio 2020 a

Sul coronavirus l'Italia copre i veri numeri come ha fatto la Cina? Il professor Massimo Galli, in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, ne è convinto e sgancia la bomnba in diretta: "Certamente la Cina ha dato meno informazioni rispetto al numero effettivo di contagiati - spiega il responsabile del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano -, ma con la politica scellerata di fare solo tamponi solo su persone sintomatiche noi stiamo dichiarando al mondo probabilmente un decimo dei casi".

Il rischio, per questa Fase 2, è evidente: "Noi abbiamo obbligato i sospetti contagiati a stare in casa", ma senza fare loro tamponi né diagnosi certe. "E ora quelli escono", con tutte le drammatiche incognite del caso. Una bomba a orologeria destinata a scoppiare molto presto?

