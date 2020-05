Dritto e rovescio, orrore in diretta: l'inviato di Del Debbio preso a sassate dagli immigrati irregolari alla stazione Tiburtina

22 maggio 2020 a

"Via via via!". L'inviato di Dritto e Rovescio Valerino Minelli viene scacciato a colpi di sassi dagli immigrati irregolari raccolti come ogni giorno, coronavirus o no, davanti alla stazione Tiburtina a Roma.

"Guardate l'articolo 16". Porcheria di governo? "Cancellano i decreti Salvini sugli immigrati con il Dl Rilancio"

"Non possiamo nemmeno accendere le telecamere", spiega il giornalista mandato da Paolo Del Debbio sul posto per raccontare il quotidiano stato di illegalità e insicurezza tollerato nel cuore della Capitale alla luce del sole, prima di fuggire a gambe levate insieme al suo operatore. E i commenti al video, su Twitter, si sprecano: "Che siano i sanati dal ministro Bellanova?", ironizza qualcuno, a cui fa eco una domanda: "Quanti miliardi ci fruttano questi campioni?".

