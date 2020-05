Striscia la Notizia, Gerry Scotti sculettante: colpo basso, spunta un clamoroso video

20 maggio 2020 a

Fermi tutti. Dagli archivi di Striscia la Notizia spunta un video piuttosto clamoroso. Il protagonista? Niente meno che l'attuale conduttore, Gerry Scotti. Siamo alla puntata del tg satirico di Canale 5 trasmessa martedì 19 maggio, laddove viene proposto ciò che non si scorda mai, ovvero... la prima volta. Niente di piccante, si parla della prima volta in cui Gerry Scotti aveva condotto la "creatura" di Antonio Ricci, la prima volta in cui si era seduto dietro al bancone di Striscia la Notizia. Era il 17 maggio del 1997. E Gerry Scotti, in quel primo giorno alla conduzione del tg satirico, combinò qualcosa di indimenticabile: un balletto "sculettante", sul balcone, insomma lui al posto delle veline.

Striscia la Notizia, il primo giorno di Gerry Scotti

