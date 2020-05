Amici Speciali, Alberto Urso e Gaia Gozzi scatenano il gossip. Federica Gentile: "Oggi pomeriggio ti ho visto"

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a

Ad Amici Speciali è il gossip delle ultime ore. Alberto Urso e Gaia Gozzi flirtano? Mistero. Lei frena. Gli addetti ai lavori raccontano di un Alberto abbastanza rassegnato. Federica Gentile di RTL102.5 prende la parola in studio: "Oggi in una diretta radio sembravi un po’ scoraggiato”, tuona riferendosi alla storia con Gaia che sarebbe per adesso un’indiscrezione. E Urso, prima di cantare Nessun dorma, sorride e annuisce. Sembra che la Gentile abbia centrato l’obiettivo. Urso molla la presa. Ma i suoi occhioni blu potrebbero tornare a "colpire" Gaia. E’ quello che sperano i fan di Amici.

