Domenica In, Al Bano Carrisi primo ospite da Mara Venier? Qualcosa va storto: rivolta senza precedenti

Ha un "vizietto", Mara Venier. Un "vizietto" che risponde al nome di Al Bano Carrisi. Già, il mitico cantante di Cellino è spessissimo ospite della sua Domenica In. E la puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 24 maggio, non ha fatto eccezione. Dopo i convenevoli e i saluti iniziali, ecco il primo ospite: Al Bano, appunto, in collegamento dalla sua tenuta. L'affinità e l'affiatamento con Zia Mara è come sempre eccezionale. Eppure, non tutti hanno gradito. In molti infatti su Twitter hanno manifestato un poco di disappunto per "l'eccesso" di Al Bano a Domenica In. "Al Bano è ovunque, in ogni trasmissione possibile e immaginabile", twittava uno; "Stiamo davvero vedendo Al Bano nell'orto in mezzo ai cavalli e agli ulivi dopo 3 minuti di trasmissione?"; "Basta Al Bano" cinguettava qualcun altro.

