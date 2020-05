Domenica In, Al Bano blocca Mara Venier: "Volevo parlare solo di musica, non della mia vita sentimentale", gelo in studio

Francesco Fredella 24 maggio 2020 a

Al Bano blocca Mara Venier a Domenica In. “Non leggere quella lettera”, dice il cantante. Si tratta di una poesia che Romina manda a Mara affinchè venga letta in studio. Ma Carrisi, che da poco ha festeggiato il compleanno, gela la Venier. E anche la sua ex moglie. Con un gesto unico difende Loredana Lecciso (con la quale ha avuto due figli e sta vivendo una storia d’amore bellissima, ormai da 18 anni). “Poi mi raccomando, la par condicio. Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale. Mi raccomando, bisogna volersi bene, non mettiamoci in difficoltà”, dice Al Bano. Una brusca frenata. Improvvisa.

La Venier cerca di riprendere in mano una situazione che sembra precipitare. “Al Bano, ma Loredana non mi ha mandato niente, eh! - dice la padrona di casa. Comunque abbiamo un po’ di tempo: non ho più lanciato altri tre video che ti riguardano, quindi a questo punto, anche tu, par condicio per par condicio, spiegaci un po’ come stanno le cose. Almeno ne parliamo una volta per tutte”. Al Bano risponde per le righe. E difende la Lecciso: “Mara, forse [a Loredana n.d.r.] non hai chiesto niente. Come stanno le cose? Stanno come stanno. Ho un equilibrio, mi dedico equamente alle persone, al pubblico, alle donne che mi amano e che amo. Non c’è molto altro da dire”. Caso chiuso. La Venier chiude l’intervista.

