Live-Non è la D'Urso, Sandra Milo smaschera Giuseppe Conte: "Mi ha telefonato, e...", la frase assurda sugli spaghetti

Francesco Fredella 25 maggio 2020

a

a

Sandra Milo protesta e chiede che il governo aiuti i lavoratori. Giorni fa ha iniziato lo sciopero della fame, interrotto poco dopo quando ha ricevuto la chiamata di Giuseppe Conte. Ma adesso ha ricominciato la protesta. “Lo faccio per i lavoratori indipendenti e tutte le partite iva", racconta Sandra a Live-Non è la D'Urso. "Conte mi ha chiamato dicendo: mangi il piatto che le piace di più. Ed ho mangiato gli spaghetti. Mi avrebbe dovuto chiamare venerdi per organizzare una delegazione di lavoratori. Non mi ha chiamato. Ho ripreso lo sciopero della fame”. Sandra Milo. Piange. E la D’Urso le chiede di sospendere lo sciopero della fame. “Lo sospendi per favore?”, chiede la D’Urso. “Lo faccio per te, lo sai che ti voglio bene”, ha aggiunto la conduttrice.

