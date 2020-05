Live-Non è la D'Urso, la verità di Alberto Zangrillo: "Coronavirus, il balletto dei numeri...", farsa svelata?

Puntini sulle "i"

25 maggio 2020

a

a

“Questa notizia ci fa ben sperare per il futuro”, racconta Alberto Zangrillo a Live-Non è la D'Urso, il programma condotto da Barbara D'Urso la domenica sera su Canale 5. “Il coronavirus - riprende - adesso è meno letale. La mascherina è importante. Ma serve il buonsenso", sottolinea. "Il balletto dei numeri non dice nulla e si presta a mille interpretazioni”, tuona Zangrillo. direttore dell’unità di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele e medico di fiducia di Silvio Berlusconi. “Sarà un’estate di rinascita. Un’estate normale. Arrivare in ospedale non è un rischio, ci sono tante altre patologie da curare. Non abbiate pura degli ospedali”, conclude Zangrillo.

