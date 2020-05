Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, amore in quarantena: prima volta dopo il GF Vip davanti alle telecamere della d'Urso

23 maggio 2020 a

Arrivano le prime anticipazioni su Live-Non è la d’Urso, che andrà in onda domenica 24 maggio in prima serata. Come al solito Barbara d’Urso spezzerà il suo talk (che tra l’altro è stato prolungato a giugno) in due parti: la prima dedicata all’emergenza coronavirus e alla fase 2 con ospiti a tema, mentre la seconda sarà incentrata su argomenti più leggeri di attualità e di cronaca rosa. In particolare c’è grande attesa da parte dei fan di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. I due, a causa delle norme anti-contagio che vietano gli spostamenti tra le regioni, non hanno più potuto vedersi una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia: la loro relazione è continuata a distanza, ma i due si riuniranno per la prima volta in Sicilia e lo faranno proprio a favore delle telecamere del Live della d’Urso.

