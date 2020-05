Live-Non la D'Urso, incontro galeotto tra Ciavarro e Incorvaia: la stizza della D'Urso. Ma poi...

25 maggio 2020 a

a

a

“Ho scritto t’amo sulla sabbia”, verrebbe da dire. Finalmente Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono di nuovo insieme in Sicilia. Baci su baci, coccole dopo coccole, stanno vivendo il loro amore nato nella casa del Grande Fratello vip. A Live-Non è la D'Urso di Barbara D'Urso, domenica sera su Canale 5, si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta. Ma la d’Urso scopre che qualcosa va per il verso storto: “Mi dicono che avete fatto un servizio fotografico. E' vero?", dice la conduttrice. Paolo Ciavarro, dopo aver fatto la quarantena di 14 giorni in Sicilia, incontra Clizia per un servizio fotografico. “Ho fatto la quarantena, poi il tampone. E allora ci siamo visti ieri",’tuona Ciavarro. La d’Urso li sgrida, ma poi scoppia l’amore. A distanza di sicurezza s’incontrano sulla spiaggia.

"Avrebbe dovuto farlo venerdì". Giuseppe Conte smascherato in diretta da Sandra Milo: prima la telefonata, poi la figuraccia

Live-Non è la D'Urso, la verità di Alberto Zangrillo: "Coronavirus, il balletto dei numeri...", farsa svelata?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.