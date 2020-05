Domenica In, Anna Tatangelo? Il dettaglio che in pochi avevano notato (che la dice lunghissima su D'Alessio)

25 maggio 2020 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri, domenica 24 maggio. Siamo a Domenica In, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier. Ospite in collegamento ecco la meravigliosa Anna Tatangelo, che ha recentemente rotto una seconda volta con Gigi D'Alessio. E in molti hanno notato come la cantante non abbia speso una parola sul suo ex. Ha parlato del figlio, della famiglia, di come ha trascorso la quarantena, dei pensieri per la madre. Ma silenzio assoluto su D'Alessio. Una scelta che ricalca esattamente quella di Gigi, che ospite di Francesca Fialdini qualche giorno prima a Da noi... a ruota libera, aveva scelto di non spendere una parola su Anna Tatangelo. Insomma, la coppia è d'accordo almeno su un punto: non mettere in piazza i propri affari sentimentali.

