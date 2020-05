Live-Non è la D'Urso, share alle stelle: picchi del 23%. "Grazie a tutti, si va avanti"

Francesco Fredella 25 maggio 2020 a

I dati lasciano ancora una volta senza fiato i competitors: il talk di Barbara d’Urso è il più seguito della domenica sera. Ennesima sfida vinta. Live-Non è la D'Urso in onda su Canale 5 domenica 24 maggio registra una media del 12.3% di share con picchi del 23% di share e 10 milioni di contatti. Un’ampia parte dedicata al coronavirus e poi lo scoop in diretta con l’ex manager di Gina Lollobrigida che si difende in tv e rompe il silenzio prima del processo che lo vedrà imputato. La d’Urso vola. E il suo programma si allunga. “Ieri sarebbe dovuta essere l’ultima puntata di questa stagione, ma grazie al vostro affetto si va avanti”, commenta la conduttrice su Instagram. Intanto, su Rai 2 Fabio Fazio con Che tempo che fa chiude all’8.2%-8.4% e Massimo Giletti - su La7 con Non è l'arena - al 7.1%. Tra loro due un testa a testa all’ultimo punto di share. Barbarella affila le armi e a colpi di share fa sognare i dirigenti di Cologno Monzese, che brindano agli ascolti di Live.

