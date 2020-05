Otto e Mezzo, un'impensabile Lilli Gruber: "Ma non è che alla fine Silvio Berlusconi sulla giustizia aveva ragione?"

25 maggio 2020 a

a

a

"Ma non è che alla fine scopriremo che Silvio Berlusconi aveva ragione?". Sembra strano ma vero Lilli Gruber, durante la puntata di Otto e Mezzo, ha spezzato una lancia a favore del leader di Forza Italia: "Lui la giustizia la voleva riformare". In questi giorni infatti è scoppiato lo scandalo dei togati e sono emerse intercettazioni tra Luca Palamara, ex presidente dell'Anm, e altri magistrati a dir poco da brividi. Oltre ai "consigli" su chi promuovere, è emerso anche il nome di Matteo Salvini su cui Palamara con i suoi si pronunciava così: "Anche se ha ragione dobbiamo dargli torto". Insomma, altro che giustizia.

