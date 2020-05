Quarta Repubblica, Nicola Porro travolge il sindaco Pd Matteo Ricci: "Psico-polizia, adesso basta"

26 maggio 2020 a

a

a

Siamo a Quarta Repubblica di Nicola Porro, la puntata in onda su Rete 4 lunedì 25 maggio. Ospite in collegamento il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci del Pd, il quale nei fatti difendeva Beppe Sala per la decisione di vietare gli alcolici d'asporto dopo le 19 a partire da oggi, martedì 26 maggio. E Nicola Porro a qual punto sbotta: "Mi scusi sindaco... quando il sindaco di Milano dice che la polizia si dovrà occupare delle bevande d'asporto dopo le 19, succede che le persone si prendono le cose da bere e se le porta a casa. Ma andando avanti così si arriverà alla psico-polizia - prosegue -. Io sono preoccupato dall'idea che non mettiamo un limite. Quando decideremo che è finita questa cosa qua? Si parla già di seconda ondata, per ottobre. Bene, ma se continuiamo così, tra un'ondata e l'altra, siamo già in una situazione pericolosa", conclude Porro.

Quarta Repubblica, lo sfogo di Nicola Porro: ecco il video

"Monopattino e guardoni municipali, sapete chi ha scritto queste norme?". Meloni, bomba in diretta su Colao "l'inglese"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.