Quarta Repubblica, effetto-Giorgia Meloni: share alle stelle, come gode Nicola Porro

Per misurare la popolarità e il consenso di un politico non ci sono soltanto i sondaggi. Già, anche lo share può fungere da discreta cartina di tornasole. E il caso di Giorgia Meloni è piuttosto emblematico. La leader di Fratelli d'Italia, lunedì 25 maggio, era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, un programma che settimana dopo settimana continua a crescere negli ascolti. Ma quella registrata poche ore fa non è una crescita ma un vero e proprio fragoroso botto: la puntata infatti ha raggranellato il 6,9% di share pari a 1.354.000 telespettatori, contro il 5,9% di ascolti per 1.179.000 telespettatori della settimana precedente. Effetto-Meloni? Possibile, probabile, quasi sicuro.

