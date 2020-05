Cartabianca, Mauro Corona fa venire una crisi di nervi agli animalisti: "Portiamo i cacciatori a scuola"

27 maggio 2020 a

Mauro Corona bersagliato dagli ambientalisti. Succede a Cartabianca dove l'alpinista è ospite fisso. “Verrò linciato – ha premesso in collegamento con Bianca Berlinguer – ma sono anni che lo dico. Nelle scuole bisogna insegnare anche il contatto con la natura, perché può capitare di trovarsi in un bosco. E chi può insegnarlo? Il boscaiolo, il cacciatore, la guida alpina”. Ad aizzare, si fa per dire, Corona è stata la stessa conduttrice che ha trasmesso il video amatoriale dell’incontro ravvicinato tra un orso e un ragazzino, quest'ultimo in grado di mantenere il sangue freddo. “Quel bambino non è stato un genio improvvisato, sono stati i genitori ad educarlo”, ha insistito Corona.

Immediata la reazione dell’Ente Nazionale Protezione Animali, che ha replicato: “Mauro Corona a Cartabianca lancia la proposta di portare i cacciatori a scuola per insegnare la ‘natura’ ai bambini. Proposta bocciata: chi è abituato a uccidere animali non ha niente da insegnare a nessuno”.

