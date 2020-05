Alessandra Celentano, la professoressa di Amici è emozionata e senza freni per "qualcosa di speciale..."

27 maggio 2020 a

Alessandra Celentano ha scritto un post su Amici Speciali per raccontare le proprie emozioni di professoressa del famoso talent show di Canale 5. "È emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso. Oggi sono dei professionisti!”.

"Ho visto un guizzo...". La Celentano si scioglie. Sì, proprio quello... Gabriele in scena mezzo nudo, clamoroso ad Amici Speciali

“Amici di Maria de Filippi è qualcosa di speciale", ha poi aggiunto la Celentano come riporta il sito Gossip e tv, "e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire. Un augurio", così ha concluso nel suo post, "in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere! Alessandra”. La professoressa fa riferimento ai problemi di chi lavora nel mondo dello spettacolo causati dal Covid-19.

