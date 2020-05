Otto e Mezzo, Beppe Severgnini torna sulla gaffe di Giulio Gallera: "Ora la mia fiducia nei suoi confronti traballa"

28 maggio 2020 a

Beppe Severgnini sottolinea come la sua fiducia nei confronti dell'assessore Giulio Gallera traballa: "Dopo la sua spiegazione avrebbe dovuto ammettere di aver sbagliato". L'editorialista, ospite a Otto e Mezzo, fa riferimento alla gaffe che ha visto protagonista l'assessore lombardo al welfare. Gallera pochi giorni fa si era espresso così: "L’indice Rt a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette. Questo vuol dire che non è cosi semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me”. Un'uscita sbagliata che lo stesso Gallera ha poi ripreso, ma che per Severgnini, in collegamento con Lilli Gruber, è impossibile da dimenticare: "La mia fiducia nei suoi confronti traballa" dice chiaro e tondo. Poi il riferimento a Nino Cartabellotta che, con la sua Gimbe, ha accusato la Lombardia di nascondere i veri numeri dei contagi da coronavirus: "Cartabellotta è una persona seria, qualche preoccupazione ora emerge".

