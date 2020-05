Striscia la Notizia, collegamento tv nelle Filippine? Alle spalle di questa signora si scatena l'inferno

29 maggio 2020 a

a

a

Uno strepitoso momento di televisione nelle Filippine. Uno strepitoso momento rivelato da Striscia la Notizia, nel corso della puntata del tg satirico in onda su Canale 5 giovedì 28 maggio. Anche le Filippine, come tutto il mondo, fanno i conti col coronavirus. E tra le conseguenze che conosciamo benissimo ci sono i collegamenti realizzati da casa. Ed ecco in collegamento una amabile signora, gli auricolari nelle orecchie e insomma, non si accorge di cosa succede alle sua spalle. E che succede? Presto detto: tra due gatti si scatena una furibonda rissa, una lotta all'ultima zampata che appassiona probabilmente più dell'intervento dell'ignara proprietaria dei felini.

Striscia la Notizia, lotta tra gatti alla tv filippina: il video

