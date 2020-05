Amici Speciali, Alberto Urso e Alessio Guadino? Voce clamorosa: la scelta che spacca il format

29 maggio 2020 a

Zero polemiche. In questa edizione di Amici speciali - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - non ci sono sbavature. Tutto fila liscio. Ma sui social spunta forse l’unica sfumatura grigia. Gli schieramenti proposti da Alberto Urso e Alessio Gaudino per la semifinale non convincono i fan di Irama e Gaia. Insomma, la Rete non vorrebbe assistere allo scontro. Cosa accadrà stasera, venerdì 29 maggio? Bocche cucite, ma lo show è assicurato. Alla semifinale di stasera spunta la ballerina Giulia Pauselli. Comprare nei video pubblicati nella pagina ufficiale del programma e sembra che Alberto Urso e Alessio Gaudino abbiano parlato con lei proponendo gli schieramenti. Ma la ballerina ha pubblicato un post di fuoco: “Semifinale di Amici Speciali! Se penso a quanto il mondo […] mi sale un po’ di angoscia e tristezza. ‘Da grande’ – aggiunge - racconterò ai miei figli di questo momento difficile e di come nel mio piccolo e grazie soprattutto al mio lavoro ho contribuito ad aiutare il nostro paese”. La Pauselli azzera le polemiche mettendo a tacere chi vorrebbe assistere ad una gara, tra scontri e colpi bassi. “Vi ricordo che questa non è una gara vera ma uno spettacolo benefico, tutti gli artisti, produzione, macchinisti, sartoria e tutti i settori di questa grande produzione stanno lavorando per un presente ed un futuro migliori nella speranza che questo momento così difficile passi presto. Sosteneteci”, conclude.

