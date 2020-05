Amici Speciali, "sempre al collo": Alberto Urso, il gesto rituale che nessuno conosceva

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

Gara a digiuno? Alberto Urso non ci pensa proprio. E rompe il silenzio prima della semifinale di Amici speciali, che andrà in onda stasera su Canale5. A Radio Zeta, in diretta al telefono, svela come si sta preparando alla super puntata tanto attesa dal pubblico. “Per adesso un bel piatto di pasta con il pesto”, dice il cantante dalla voce d’oro e gli occhi di ghiaccio (che ha vinto Amici lo scorso anno). “Poi mi rilasso e vado in studio a preparare la voce”, racconta. Il suo gesto sacramenti prima di salire sul palco? “Bacio la fede di mia nonna che porto al collo”, assicura Alberto Urso a Luigi Provenzani e Alessandria Vatta durante il suo intervento. Niente riferimenti al presunto flirt con Gaia, che sarebbe una delle favorite. Il suo brano in Rete va fortissimo. E potrebbe fare i conti con un altro big: Random.

