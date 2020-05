Alchimista e Giovanna Abate, un sospetto clamoroso a Uomini e donne. Piovono segnalazioni: altro che sconosciuti...

29 maggio 2020 a

Sospetti sul conto dell'Alchimista, al secolo Davide Basolo, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate al Trono Classico di Uomini e donne che da pochi giorni ha rivelato il suo volto e la sua identità. Un tormentone destinato a continuare, però, visto che sui social da parte dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi continuano ad arrivare clamorose segnalazioni secondo le quali Giovanna e l'Alchimista sarebbero ex fidanzati nella vita reale. Una clamorosa beffa, insomma, in primis per gli autori di U&D. Il sito FanPage riporta però le dichiarazioni di un amico del bartender che smentisce categoricamente queste indiscrezioni: Basolo è di La Spezia, la Abate di Roma, e i due si sarebbero conosciuti direttamente in studio.

Uomini e Donne, bufera sull'Alchimista: "Tutta una farsa", voci sulla clamorosa menzogna

