Federica Paniccuci, la conduttrice da lunedì 1 giugno non condurrà più Mattino 5

30 maggio 2020 a

Federica Panicucci ha chiuso in anticipo la sua stagione a Mattino 5. Lunedì, 1 giugno, la conduttrice infatti non sarà al timone del programma insieme con Francesco Vecchi. Questa è la seconda volta che la Panicucci si fa da parte. La conduttrice lasciò la conduzione di Mattino 5 lo scorso mese di marzo, proprio per dare la possibilità al pubblico di Canale 5 di tenersi informati sulle ultime notizie riguardanti l’emergenza Coronavirus. Lo rivela Gossip e tv.

Ieri, venerdì, per la conduttrice è andata in onda la sua ultima puntata. Tornerà alla conduzione del programma il prossimo 7 settembre. La versione news di Mattino 5 continuerà ad andare in onda fino a giugno, con Francesco Vecchi.

