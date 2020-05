Stefano Bonaccini, "conversazioni con Mara Venier". Domenica In, indiscrezioni: clamoroso spottone per il governatore Pd?

31 maggio 2020 a

Domenica In andrà in onda fino al 28 giugno, e l'ultima puntata potrebbe essere uno spottone per Stefano Bonaccini. A confermare il prolungamento in palinsesto è stata la stessa Mara Venier in diretta, pur dolorante per una bruttissima caduta domestica prima della puntata che l'ha costretta ad andare davanti alle telecamere con un piede fratturato.

L'indiscrezione di TvBlog, però, è tellurica e va ben oltre la questione palinsesti: per l'ultima puntata dello show di Raiuno gli autori starebbero cercando di organizzare una diretta da Rimini, "dopo alcune conversazioni che Bonaccini ha avuto con la Venier". Il governatore dell'Emilia Romagna, sempre più leader in pectore del Pd nazionale, potrebbe così incassare un ritorno d'immagine non indifferente garantendo un volano mediatico al turismo della Riviera romagnola uscito con le ossa rotte dall'emergenza coronavirus. L'idea, spiega il retroscena "non sarà facile da realizzare".

