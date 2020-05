Luca Palamara a Non è l'Arena, Matteo Salvini a Massimo Giletti: "Ti porti a casa lo scoop anche stasera"

31 maggio 2020 a

“Ti porti a casa lo scoop anche stasera”. Matteo Salvini si concede una battuta in apertura di collegamento con Non è l’Arena, strappando un sorriso a Massimo Giletti. Il quale incassa volentieri i complimenti del segretario della Lega, che evidenzia il grande lavoro giornalistico svolto prima scoperchiando il caso Di Matteo che per poco non ha fatto cadere il ministro Bonafede, poi riuscendo a concordare un’intervista con Luca Palamara, l’uomo al centro delle intercettazioni che ha generato uno scandalo travolgente per la magistratura. “Uno dei motivi per cui è finita l’esperienza di governo - ha sottolineato Salvini - è il no dei 5 Stelle alla riforma della giustizia. Noi chiedevamo la separazione delle carriere dei magistrati, tempi certi per i processi, il sorteggio dei giudici. Qualcuno anziché fare giustizia ha fatto politica indossando la toga, adesso capisco perché sono arrivati i no alla riforma. La faremo - ha concluso il segretario della Lega - quando gli italiani potranno tornare a votare”.

