Amici, Francesca Tocca? Le strane parole di Todaro: "Penso che sia successo"

La storia tra loro è finita? I dubbi restano. E il gossip s’infiamma. Tra Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici e suo marito Raimondo Todaro (anche lui ballerino da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle) la crisi alcuni mesi fa è entrata nel vivo. Una vera bufera. Ma adesso per la prima volta rompe Todaro rompe il silenzio. “01.06.2014. Sono passati 6 anni da quel giorno”: Todaro esordisce così commentando una foto con la Tocca e la figlia Jasmine. “Ci eravamo promessi amore eterno – aggiunge -, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto.Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione”. Ma questo post conferma una crisi? Mistero. Intanto, il ballerino continua dicendo: “Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a lei di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona, leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!”

Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa, durante Amici, la Tocca è stata travolta da un vero e proprio polverone dopo il presunto flirt con Valentin, protagonista di un quadro super sexy. L’allievo di Amici, poi, aveva raccontato di aver avuto una storia lampo con la professoressa. Ma dopo la tempesta sembra che il mare si sia calmato. Quindi il post fiume di Raimondo potrebbe allude a qualcosa di ben preciso.

