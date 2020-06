Amici Speciali, ma quale Alberto Urso? Bomba di gossip: chi è l'uomo di Gaia

Francesco Fredella 01 giugno 2020 a

a

a

Non ci sono più misteri. Gaia, la vincitrice di Amici Speciali - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 -, è fidanzata con Daniele Dezi. Il presunto flirt con Alberto Urso, che ha animato il gossip negli ultimi giorni, sfuma. All’improvviso. E arriva - dopo l’ultima puntata di Amici - la notizia della presenza in studio di una persona speciale. Si tratta del fidanzato di Gaia. Insomma,il gossip con Urso va in soffitta: bye bye. Arriva un punto fermo alla vicenda che ha fatto parlare tutti in questi giorni. La prima a sospettare, dietro le quinte, di uno scambio di sguardi sospetto era stata Federica Gentile di RTL102.5 (sempre molto informata su quello che accade ad Amici speciali). Ma adesso Gaia ha voluto chiarire. Storia chiusa. Per chi batterà il cuore di Urso?

"Frittata" in diretta, ad Amici Speciali la situazione precipita. Ferilli contro De Filippi, mai vista una roba così

"Maria, devo dirti grazie". Amici Speciali, Urso crolla: commosso in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.