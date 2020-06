Striscia la Notizia, clamoroso video inedito: Mario Giordano massacra la Azzolina? Non solo...

02 giugno 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce il vulcanico Mario Giordano, o meglio il monologo di quest'ultimo su Lucia Azzolina, il ministro dell'Istruzione del M5s che tanti sfottò e polemiche ha attirato in queste settimane con le sue "ricette" per la ripartenza delle scuole al tempo del coronavirus. Il monologo di Giordano, ovviamente, è andato in onda a Fuori dal Coro su Rete 4. E il tg satirico di Canale 5 lo ha ripreso per l'edizione trasmessa lunedì 1 giugno. Rivisto e corretto da Highlander Dj, che con gli sfottò di Giordano alla Azzolina ha creato una sorta di hit dance, "tutta da ballare e da ridere", spiega la redazione di Antonio Ricci.

Striscia, il monologo di Giordano contro la Azzolina... remix: il video

