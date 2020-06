Che tempo che fa, Fabio Fazio lascia Rai2? "Ho due proposte", chi si fa avanti

02 giugno 2020 a

È periodo di indiscrezioni e voci di corridoio sui palinsesti televisivi del prossimo autunno. In particolare sono tanti i rumors che riguardano Rai2, che sembra proprio che dovrà affrontare la perdita di Fabio Fazio, che dalla prossima stagione dovrebbe tornare su Rai3 con il suo Che tempo che fa. Rai2 avrà quindi bisogno di un volto carismatico che possa garantire un buon numero di ascolti: Simona Ventura ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero che sa tanto di candidatura. “Settimana Ventura? Non è detto che torni, dipenderà dai direttori di Rai2 e RaiSport. A settembre ho due format per Rai2”. Entrambi dovrebbero essere nuovi, dato che la conduttrice ha escluso la produzione del costoso The Voice: “Senza soldi mi pare difficile e ho voglia di cose nuove”.

