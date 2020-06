Tagadà, l'inviato e la troupe aggrediti a Roma dai gilet arancioni durante il collegamento con la trasmissione

02 giugno 2020 a

I gilet arancioni sono tornati in piazza oggi, martedì 2 giugno, a Roma in piazza del Popolo, al grido di “Libertà“, sventolando le bandiere dell’Italia tra gli slogan contro il Presidente della Repubblica. Durante la manifestazione l’inviato della trasmissione Tagadà di La7 Luca Sappino è stato aggredito. L’inviato ha raccontato: “Volevo far vedere l’arrivo di Pappalardo, ma siamo stati letteralmente aggrediti”, ha spiegato in diretta alla trasmissione condotta da Tiziana Panella.

L’inviato ha provato a ricostruire l’accaduto: “Il nostro operatore è stato spintonato per farci allontanare dalla piazza.". Durante il servizio, Sappino ha chiesto a una manifestante di mettere la mascherina, scatenando la reazione di un altro manifestante, che ha replicato: “Ancora con ‘sta mascherina, ma state in fissa?!”.

