Lilli Gruber a Otto e mezzo contro Salvini e Meloni in piazza il 2 giugno: "Inquietante, non hanno dato il buon esempio"

"Lo trovo inquietante". Lilli Gruber a Otto e mezzo critica Matteo Salvini e Giorgia Meloni, in piazza il 2 giugno per contestare l'operato del governo di Giuseppe Conte. Secondo la conduttrice di La7, "i leader di Lega e Fratelli d'Italia "non hanno dato il buon esempio": "Le misure di sicurezza sono valide ed esistono sempre, ricordiamolo. Portare la mascherina, no agli assembramenti, rispettare le distanze di sicurezza. Non abbiamo visto nulla di tutto questo".

Le fa eco Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, in collegamento: "Forse bisognava evitare di organizzare la manifestazione, se il servizio d'ordine si possono creare dei pericoli. Speriamo che non si inneschino dei nuovi focolai a Roma".

