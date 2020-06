Amici Speciali, il clamoroso gesto di Stash: ma dai, cosa "scorda" nei camerini

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Stash è sicuramente uno degli artisti più forti, simpatici e virali. Ad Amici speciali - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - è show: il cantante napoletano, da settimane, è protagonista di una gag legata ad un tentativo di corrompere i giudici. Mozzarelle per Gerry Scotti, creme realizzate dalla sorella Flavia per le signore della giuria e delle radio. Tutto vero. Ma dietro tutto ciò si nasconde solo un gesto di galanteria pura di Stash, che per davvero ha omaggiato tutti con le creme prodotte da sua sorella. E infatti, nelle Ig stories di Federica Gentile di RTL102.5, si nota un video con tanto di scatola (elegantissima tra l’altro) delle creme regalate da Stash. Il cantante - come sempre - stupisce per la sua estrema gentilezza. Ci dicono, infatti, che abbia lasciato a sorpresa nei camerini delle donne di Amici una confezione di creme. Un uomo di altri tempi: gentile, corretto, simpatico. Stash in questi giorni sta brindando al successo del suo ultimo singolo, Non è vero. Si tratta di un brano che omaggia Napoli e il grande Pino Daniele. Stash ha lanciato il nuovo singolo ad Amici speciali, dove tutto è iniziato. Su quel palco il pubblico l’ha conosciuto ed apprezzato.

