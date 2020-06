Pechino Express, il dramma di Gennaro Lillio: "Ho rischiato di morire. Salsa tailandese, poi..."

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Uno dei segreti di Pechino Express, il reality condotto da Costantino Della Gherardesca su Rai 2, è legato ad una brutta disavventura di Gennaro Lillio. Il modello, bello come il sole, racconta di aver mangiato una salsa tailandese è subito dopo l’imprevisto. “Sudavo freddo. Mi girava la testa. Mi sentivo confuso. E allora mi sono detto: serve un medico. Mi hanno fatto subito un’iniezione di cortisone. E’ stata una crisi allergica. Ma ho avuto molta paura di morire”, racconta Gennaro che sogna di fare l’attore. Da indiscrezioni dovrebbe iniziare presto un corso di recitazione. Ma chi lo conosce bene dice che ha un grande talento. Per adesso è single. Donne, preparatevi perché in spiaggia con i suoi muscoli ben in mostra potrebbe lasciarvi senza fiato.

