Striscia la Notizia, il clamoroso fuorionda di Benedetta Corbi a TgCom24: una sbroccata pazzesca

04 giugno 2020 a

a

a

Una clamorosa sbroccata di Benedetta Corbi a TgCom24 dello scorso lunedì, rivelata da Striscia la Notizia, che al colorito fuorionda dedica un servizio nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 mercoledì 3 gennaio. Per errore, infatti, viene mandato prima del previsto parte di un servizio sulle rivolte negli Stati Uniti, che viene poi bruscamente interrotto. Si rientra in studio, e con un sorriso la Corbi spiega: "Avete già visto l'inizio del servizio, per un errore di regia". Poi, il servizio torna in onda. E la Corbi sbotta: "Non mi danno il conteggio. Scusate, che cavolo stavano facendo?". E ancora: "Ve l'ho detto tre volte. Non dovete rientrare su di me. Non è possibile che in regia nessuno ascolti lo studio, mettetevi lo studio. È intollerabile, incredibile, un errore può succedere ma se uno lo dice tre volte... niente! Così ho fatto anche la scenata... Non è proprio il modo di lavorare", urla la Corbi in modo colorito. Due minuti di fuorionda furibondo ovviamente trasmesso integralmente da Striscia la Notizia.

Striscia la Notizia, il fuorionda a TgCom24: il servizio

Striscia la Notizia, horror contro Vittorio Brumotti: ancora calci, pugni e bottigliate

"Perché sono fiera di essere a tutti gli effetti italiana". Michelle Hunziker, orgoglio tricolore: ciò che non sapevamo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.