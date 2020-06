Ylenia Carrisi, drammatica confessione e lacrime di Al Bano a Io e Te: "Quello che non ho mai capito"

04 giugno 2020 a

In lacrime, Al Bano Carrisi a Io e te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Il cantante di Cellino San Marco si è commosso in un'intervista a tutto campo. Si partiva dagli esordi, quando ancora doveva sbracare il lunario: "Lavoravo in un ristorante di Milano. Un giorno delle persone mi dissero che se avessi voluto guadagnare molto di più, avrei dovuto consegnare delle bustine con una polverina. Ho capito subito di cosa si trattasse, mio padre mi aveva sempre messo in guardia sulla droga. Ho rifiutato all'istante", ricorda Al Bano Carrisi, incassando i complimenti di Diaco per il suo essere integerrimo. Poi, l'ex marito di Romina Power è tornato a parlare della drammatica scomparsa di Ylenia Carrisi: "Ho vissuto una tragedia. In quel periodo - rivela - ho avuto un rapporto controverso con dio, non capivo perché dovessi affrontare tutto quel dolore. Ma sono sempre stato un buon cristiano e ho capito che la vita è fatta anche di croce. Adesso ho un ottimo rapporto con la fede", ha concluso Al Bano Carrisi.

